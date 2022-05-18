Как пишет Politeka.net, недавно Кароль выступила на Rakuten Girls Award "Ukraine Charity Stage" во время своего визита в Токио, а также ошеломила появлением в весьма оригинальном наряде в цветах нашего украинского флага. Не забывает Тина при этом отчитываться о своих успехах в Инстаграм.

Как правило, Кароль редко постит что-то личное и не показывает свою простую, непубличную сторону. Однако, с началом вторжения рф в Украину она стала ближе к поклонникам и иногда даже отшучивается, удивляя сеть.

В этот раз Кароль восхитилась одним из видео украинских защитников и даже сама подметила, что хотела бы с таким познакомиться:

«Краш, не отвести глаз. Познакомиться бы. Наши защитники самые лучшие для брака» - кокетливо предположила Кароль в неожиданных Сторис.

Мы писали, в Японии Кароль поблагодприла за такую поддержку украинского народа. Желто-голубое платье на певице от украинского бренда Lever Couture стало самой запоминающейся изюминкой ее выступления в Токио.

Отметим, наряды марки носят Леди Гага, Ники Минаж, Гвинет Пэлтроу, Хайди Клум и Дженнифер Лопес. Артистка также постаралась сделать акцент на теме вторжения рф на наши земли и напомнила, что проводит тур в поддержку своей родной страны.

Напомним, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" поразили украинцев новым клипом.

Как сообщала Politeka, Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом домашней рикотты.

Также Politeka писала, что Каменских заклевали после новой патриотической песни.