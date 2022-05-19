Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала виступає на благодійних концертах і підтримує українців через вторгнення окупантів на наші землі. Артистка з перших днів агресії росіян займається благодійними виступами.

Зірка вирішила продати цінні та пам'ятні речі на аукціонах. У хід пішли також і сукні з Євробачення.

Цього разу Джамала нагадала про аукціон, в якому розігрується багато речей, її сукня також значиться а списку:

"Наряд в 2017 році створила Юлія Магдич спеціально для відкриття "Євробачення" в Києві. Загалом на аукціоні представлено 11 речей пов'язаних темою "Євробачення". Зібрані кошти будуть передані ЗСУ і постраждалим від війни українцям", - сказано в описі цінного лота.

На даний момент наряд 1100 Євро, відзначимо, що співачка виручені кошти відправляє на допомогу переселенцям і біженцям.

Також Джамала доносить до іноземців інформацію про те, що відбувається в Україні. Нещодавно один з них пройшов у Туреччині. Співачка вирішила показати, який образ приміряла для виступу.

Для появи на публіці Джамала вибрала вечірню сукню в підлогу чорного кольору, яке вигідно підкреслило її помітно схудлу фігуру. Замість рукавів сукня має накидку на плечах, тканина якої струмує по руках. Така цікава деталь додала поряд жіночності і елегантності одночасно.

Нагадавши, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.

Як писала Politeka, Джамала показала, як виглядає майже дворічний син.

Також Politeka писала, що Джамала прийшла на ефір американського телеканалу в синьо-жовтому вбранні.