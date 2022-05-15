Певица Джамала, которая победила на "Евровидении" несколько лет назад, показала, как выглядит ее почти двухлетний сын.

Как пишет Politeka.net, Джамала - успешная украинская певица, которая в 2016 году победила на конкурсе "Евровидение". А сейчас артистка активно ездит по миру, давая концерты на поддержку Украины и собирая для нее деньги. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится многим интересным.

На новом видео Джамала показала своего почти двухлетнего сына. Мальчик игрался, пока его мама снимала.

"Люли-люли-люли яяяяяя. Селим-Гирай, 1,10 месяцев", - написала Джамала.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Ура, Украина лучшая", "Наш малыш сегодня тоже танцевал под Стефанией, говорит «сефая» включит)))", "Вчера было 6 лет с Вашей победы на Евровидении 2016", "Сладенький маленький патриот".

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