Как пишет Politeka.net, Джамала - успешная украинская певица, которая в 2016 году победила на конкурсе "Евровидение". А сейчас артистка активно ездит по миру, давая концерты на поддержку Украины и собирая для нее деньги. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится многим интересным.
На новом видео Джамала показала своего почти двухлетнего сына. Мальчик игрался, пока его мама снимала.
"Люли-люли-люли яяяяяя. Селим-Гирай, 1,10 месяцев", - написала Джамала.
Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
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"Ура, Украина лучшая", "Наш малыш сегодня тоже танцевал под Стефанией, говорит «сефая» включит)))", "Вчера было 6 лет с Вашей победы на Евровидении 2016", "Сладенький маленький патриот".
Напомним, Джамала выставила на аукцион особое платье, фото ценного лота
А еще Politeka сообщала, что Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
Также Politeka писала, что Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе