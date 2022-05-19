Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала выступает на благотворительных концертах и поддерживает украинцев из-за вторжении оккупантов на наши земли. Артистка с первых дней агрессии россиян занимается благотворительными выступлениями.
Звезда решила продать ценные и памятные вещи на аукционах. В ход пошли также и платья с Евровидения.
В этот раз Джамала напомнила об аукционе, в котором разыгрывается много вещей, ее платье также значится а списке:
"Наряд в 2017 году создала Юлия Магдич специально для открытия "Евровидения" в Киеве. В целом на аукционе представлено 11 вещей связанных темой "Евровидения". Собранные средства будут переданы ВСУ и пострадавшим от войны украинцам", - сказано в описании ценного лота.
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На данный момент наряд 1100 евро, отметим, что певица вырученные средства отправляет на помощь переселенцам и беженцам.
Также Джамала доносит до иностранцев информацию о происходящем в Украине. Недавно один из них прошел в Турции. Певица решила показать, какой образ примеряла для выступления.
Для появления на публике Джамала выбрала вечернее платье в пол черного цвета, которое выгодно подчеркнуло ее заметно похудевшую фигуру. Вместо рукавов платье имеет накидку на плечах, ткань которой струится по рукам. Такая интересная деталь добавила наряду женственности и элегантности одновременно.
Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.
Как писала Politeka, Джамала показала, как выглядит почти двухлетний сын.
Также Politeka писала, что Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.