Артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, розповіла, як почався її день народження.

Як пише Politeka.net, співачка Камалія - відома українська артистка. Зірку називають найбагатшою співачкою країни, адже Камалія одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром. Сім'я зараз активно допомагає Україні, адже Камалія відкрила кілька благодійних фондів, а її чоловік купив вже два винищувачі для ЗСУ. А сьогодні, 18 травня, Камалія святкує 45-й день народження.

Як виявилося, свято біля Камалії почалося з ефіру ранкового шоу на українському каналі.

"Мій День народження розпочався зі"сніданку". Спасибі, друзі, за привітання і відмінний настрій!",- написано було в публікації.

У розмові Камалія розповіла, яку допомогу робить для України. Також зірка зазначила, що планує приїхати в середині наступного місяця в Україну. Не забувала співачка і про коней розповісти, яких вбили окупанти.

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