Как пишет Politeka.net, певица Камалия - известная украинская артистка. Звезду называют самой богатой певицей страны, ведь Камалия замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Семья сейчас активно помогает Украине, ведь Камалия открыла несколько благотворительных фондов, а ее муж купил уже два истребителя для ВСУ. А сегодня, 18 мая, Камалия празднует 45-й день рождения.
Как оказалось, праздник у Камалии начался с эфира утреннего шоу на украинском канале.
"Мой День рождения начался со "Сніданок". Спасибо, друзья, за поздравление и отличное настроение!", - написано было в публикации.
В разговоре Камалия рассказала, какую помощь делает для Украины. Также звезда отметила, что планирует приехать в середине следующего месяца в Украину. Не забывала певица и о лошадях рассказать, которых убили оккупанты.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
План россии по защитникам "Азовстали" рассекретил американский Институт изучения войны: "Кремль может..."
Ярославский из "Мастер Шеф" честно признался, почему с утра опухший: "Стыдно..."
Днепропетровщина потеряла четырех своих Героев: что известно
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Напомним, муж самой богатой певицы Украины впечатлил подарком для украинских воинов
А еще Politeka сообщала, что самая богатая Украины показала, как принимают украинцев в Европе
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины изменилась до неузнаваемости и удивила заявлением