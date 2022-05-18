Артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, рассказала, как начался ее день рождения.

Как пишет Politeka.net, певица Камалия - известная украинская артистка. Звезду называют самой богатой певицей страны, ведь Камалия замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Семья сейчас активно помогает Украине, ведь Камалия открыла несколько благотворительных фондов, а ее муж купил уже два истребителя для ВСУ. А сегодня, 18 мая, Камалия празднует 45-й день рождения.

Как оказалось, праздник у Камалии начался с эфира утреннего шоу на украинском канале.

"Мой День рождения начался со "Сніданок". Спасибо, друзья, за поздравление и отличное настроение!", - написано было в публикации.

В разговоре Камалия рассказала, какую помощь делает для Украины. Также звезда отметила, что планирует приехать в середине следующего месяца в Украину. Не забывала певица и о лошадях рассказать, которых убили оккупанты.

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