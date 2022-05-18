Как пишет Politeka.net, Камалия - известная певица, которая замужем за Мохаммадом Захуром, миллиардером пакистанского происхождения, благодаря чему исполнительницу называют самой богатой певицей Украины. Камалия сейчас активно поддерживает Украину, выступает на благотворительных концертах и поддерживает информационно, рассказывая о войне в своих социальных сетях. А на днях Камалия во время утреннего эфира призналась, какой вклад муж сделал для победы Украины. Об этом сообщили на страничке "Утро.юа" в Инстаграм.

"Муж певицы Камалии Захур приобрел и передал Вооруженным силам Украины два истребителя. Семья артистки много времени и ресурсов уделяет помощи украинцам и занимается благотворительностью", - было написано в публикации.

Украинцы сразу начали активно комментировать публикацию:

"Вы с мужем - пример для состоятельных украинцев!", "только такие бизнесмены нужны нашей новой стране. Спасибо", "Это хорошая помощь, молодцы, спасибо".

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