Після свого скандального відвідування Донбасу і піару на тлі стрільбищ окупантів, Лепс вирішив також відповісти на хльостку критику від Тіни Кароль, яка відразу ж розлетілася по мережі, відповідь процитували пропагандистські ЗМІ.

Відео, на якому Лепс стріляє по мішенях в компанії бійців, виявилося досить обговорюваним.

Лепс відповів Тіні Кароль на її слова, побачивши її звернення:

"Ну, рано чи пізно ми всі будемо годувати черв'яків. Інша справа, хто як проживе своє життя. Я ось вирішив, що повинен прожити її так. Зі своєю сім'єю, зі своєю батьківщиною. Я маю на увазі», - виправдався російський артист, що підтримують шалену агресію рф.

Нагадавши, Кароль опублікувала коротке відео, на якому російський артист розповідає, як приїхав до окупантів "підтримати" своїми піснями. А потім вельми красномовно висловила свою думку з цього приводу.

"Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі ні. Заїжджай глибше, не збігай так швидко, ми зустрінемо, як слід. Ти будеш їжею для черв'яків, ми зневажаємо "короля". Трек вибрав клас, молодчага", - написала Кароль.

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