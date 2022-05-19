После своего скандального посещения Донбасса и пиара на фоне стрельбищ оккупантов, Лепс решил также ответить на хлесткую критику от Тины Кароль, которая сразу же разлетелась по сети, ответ процитировали пропагандистские СМИ.

Видео, на котором Лепс стреляет по мишеням в компании бойцов, оказалось довольно обсуждаемым.

Лепс ответил Тине Кароль на ее слова, увидев ее обращение:

«Ну, рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживет свою жизнь. Я вот решил, что должен прожить ее так. Со своей семьей, со своей родиной. Я имею в виду», - оправдался русский артист, поддерживающих безумную агрессию рф.

Напомним, Кароль опубликовала короткое видео, на котором российский артист рассказывает, как приехал к оккупантам "поддержать" своими песнями. А затем весьма красноречиво высказала своем мнение по этому поводу.

"Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе НЕТ. Заезжай поглубже, не сбегай так быстро, мы встретим, как следует. Ты будешь пищей для червей, мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага", - написала Кароль.

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