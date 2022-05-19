Як повідомляє Politeka.net, телеведуча і актриса Лілія Ребрик не залишає шанувальників без цікавого контенту ні на день - вона регулярно поповнює Instagram свіжими фото. У День вишиванки зірка поділилась відеороликом зі зйомки.

Лілія Ребрик позувала в променях сонячного світла на лоні природи в ніжній сукні-вишиванці з ручною вишивкою шовковими нитками і довгими рукавами-ліхтариками. Верх сукні та рукава рясно прикрашені багатою вишивкою у вигляді різнокольорових квітів. Такий же флористичний орнамент прикрашає і спідницю. В образі лісової мавки вона виглядала чарівно.

На кадрах актриса позує в різних позах. Відеоряд супроводжує пісня талановитого співака Макса Барських "Буде весна".

В коментарях українці засипали Лілію Ребрик компліментами: "Ви вкотре зачарували мене своєю красою", "Яка краса. Так ніжно і зворушливо", "Це просто безсловесне все як в кіно неймовірна краса", "у вас чарівна природна краса".

Нагадаємо, Лілія Ребрик не стримала сліз, звертаючись до українських військових.

Як повідомляла Politeka, Ребрик підбадьорила українців, поділившись своїм рецептом від тривожності.

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