Вчора ввечері мережу вразили кадри з важливого заходу, пройшла церемонія вручення в рамках Каннського кінофестивалю. Саме там кіт Степан, який здобув всесвітню популярність і став героєм мемів після репосту його сторінки співачкою Брітні Спірс, отримав нагороду.

"Спасибі всім! Я дуже-дуже щасливий", - зазначила господиня кота в Instagram, опублікувавши фото вихованця з нагородою. Степан став справжньою зіркою вечора і позував папараці в метелику квітів Прапора України.

Вручала статуетку господині кота співачка і бізнесвумен Санта Дімопулос. Артистка була підкорена харизматичністю Харківського котика:

"Вручала нагороду цьому нереальному персонажу. Тварини набагато кращі за людей. Де б ми не були, наша мета доносити людям що відбувається в нашій країні. Вчора пройшов благодійний захід, де нагороджували блогерів з усього світу. Мені пощастило вручати нагороду унікальному @loveyoustepan ❤️ тому що, як я зазначила на сцені, багато тварин набагато кращі за людей 😄» - написала Санта під кадрами зі свого епічного виходу в світ.

Нагадаємо, знаменитий Харківський кіт Степан, який полюбився українцям і став зіркою соцмереж, вимушено переїхав з господинею до Франції. Тепер кота, якого на своїй сторінці показала навіть поп-зірка Брітні Спірс, отримав престижну премію блогерів в Каннах.

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