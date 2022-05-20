Як пише Politeka.net, Олег Винник - успішний український співак, який досить довго відмовчується в мережі і припинив вести Instagram ще кілька тижнів тому, що турбує шанувальників. Артист не говорить про вторгнення рф в Україну, але також і не розповідає про себе.

Останнім часом під постом в Instagram у Винника шанувальники обговорюють пропажу артиста. Про це стало відомо з листування фанатів, вони розчаровані тим, що музикант не виходить на контакт, не говорить про війну в країні і не дає благодійні концерти в країнах Європи.

"Він у теробороні начебто. Він в Україні, маю інформацію з перевіреного джерела. Ну і чисто логічно, його б не випустили за кордон". Фолловери відзначили, що Олег Винник не міг покинути Україну у воєнний час, значить він точно не в Німеччині.

Один з шанувальників також зазначив, що у нього не завжди є зв'язок, знову натякаючи на якусь зайнятість артиста.

Раньше Винник нещодавно випустив новий кліп на пісню" сльози на землі", в якому показав, що зробила Росія з Україною. Відеоробота зібрала сотні тисяч переглядів на платформі Ютуб і десятки тисяч лайків.

Українці відразу ж почали обговорювати відеороботу Олега Винника в коментарях.

Також, Олег Винник звернувся до російських і білоруських матерів.

Як повідомляла Politeka, Олег Винник у важкий для України ЧАС звернувся до Бога.

Також Politeka писала, що Винник повернувся в Україну і здивував змінами в зовнішності.