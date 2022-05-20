Как пишет Politeka.net, Олег Винник - успешный украинский певец, который довольно долго отмалчивается в сети и прекратил вести Инстаграм еще несколько недель назад, что беспокоит поклонников. Артист не говорит о вторжении рф в Украину, но также и не рассказывает о себе.

В последнее время под постом в Инстаграм у Винника поклонники обсуждают пропажу артиста. Об этом стало известно из переписки фанатов, они разочарованы тем, что музыкант не выходит на контакт, не говорит о войне в стране и не дает благотворительные концерты в странах Европы.

"Он в теробороне вроде. Он в Украине, имею информацию из проверенного источника. Ну и чисто логично, его б не выпустили за границу". Фолловеры отметили, что Олег Винник не мог покинуть Украину в военное время, значит он точно уже не Германии и быть там не мог.

Один из поклонников также отметил, что у него не всегда есть связь, снова намекая на какую-то занятость артиста.

Ранее Винник недавно выпустил новый клип на песню "Слезы на Земле", в котором показал, что сделала Россия с Украиной. Видеоработа собрала сотни тысяч просмотров на платформе Ютуб и десятки тысяч лайков.

Украинцы сразу же принялись обсуждать видеоработу Олега Винника в комментариях.

Напомним, Олег Винник обратился к российским и беларусским матерям.

Как сообщала Politeka, Олег Винник в тяжелое для Украины время обратился к богу.

Также Politeka писала, что Винник вернулся в Украину и удивил изменениями во внешности.