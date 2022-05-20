Популярна співачка, солістка групи Go-A Катя Павленко часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артистка приурочила піст до Дня вишиванки.

Катя поділилася своїми думками про те, що відчуває, коли одягає вишиванку. Зірка опублікувала миле фото в красивій вишиванці з незвичайним віночком на голові. Свій образ вона доповнила кількома нитками різнокольорових намист, а в руках тримає ляльку-мотанку.

У підписі до публікації Павленко розповіла про незвичайні почуття, які відчуває, коли одягає українську вишиванку.

"Тільки що зловила себе на думці, що всякий раз, коли одягаю вишиванку, виникає відчуття, яке складно описати словами. Вона огортає зовні і пробуджує в мені якусь неосяжну силу, вібруючу зсередини, але робить спокійною і врівноваженою зовні. Рухи стають гармонійними, дихання спокійним... а ще погляд. Він інший. Коли відчуваю занепокоєння, то уявляю себе у вишиванці. На сцені, в бомбосховищі, повертаючись додому пізно ввечері, коли відчуваю, як хтось хоче образити словом. Наші предки знали те, чого ми іноді не здатні осягнути, сприймаючи життя через призму сучасних уявлень про світобудову. Давайте берегти своє. З Днем Вишиванки, друзі", - написала Катя.

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