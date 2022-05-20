Популярная певица, солистка группы Go-A Катя Павленко часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артистка приурочила пост ко Дню вышиванки.

Катя поделилась своими мыслями о том, что чувствует, когда надевает вышиванку. Звезда опубликовала милое фото в красивой вышиванке с необычным веночком на голове. Свой образ она дополнила несколькими нитями разноцветных ожерелий, а в руках держит куклу-мотанку.

В подписи к публикации Павленко рассказала о необычных чувствах, которые испытывает, когда надевает украинскую вышиванку.

"Только что поймала себя на мысли, что всякий раз, когда надеваю вышиванку, возникает ощущение, которое сложно описать словами. Она окутывает снаружи и пробуждает во мне некую необъятную силу, вибрирующую изнутри, но делает спокойной и уравновешенной снаружи. Движения становятся гармоничными, дыхание спокойным… а еще взгляд. Он другой. Когда чувствую беспокойство, то представляю себя в вышиванке. На сцене, в бомбоубежище, возвращаясь домой поздно вечером, когда чувствую, как кто-то хочет обидеть словом. Наши предки знали то, чего мы иногда не способны постичь, воспринимая жизнь через призму современных представлений о мироздания. Давайте беречь свое. С Днем Вышиванки, друзья", - написала Катя.

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