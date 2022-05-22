Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво розмістив свою архівну світлину, зроблену під час відпочинку в Камбоджі. На фото бородатий Ектор в шоломі сидить за кермом "брутального" авто з відкритим салоном.
У підписі до кадру Хіменес-Браво пожартував про ленд-ліз. США тепер можуть массово постачати Києву зброю, боєприпаси і військову техніку та інші необхідні речі, і Ектор вирішив, що автомобіль на фото також згодився б ЗСУ.
"Ленд-ліз вже їде) Старе фото з Камбоджі", — написав ведучий "Майстер Шеф".
У коментарях підписники підтримали українських бійців та помітили несподівану схожість Ектора з президентом України:
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Зробимо для росіян наш "Сталінград": в МВС повідомили про перспективи в боях з окупантами
Зеленський назвав єдиний можливий варіант закінчення війни з росією: "І тоді ми перейдемо до..."
Неконтрольований курс валют і нові правила зняття готівки: НБУ прийняв низку кардинальних рішень
"Росіяни все зрозуміли про цю війну": став відомий зміст "цікавого перехоплення" з Москви
"Схожий на Зеленського на цьому фото";
"хлопцi, ï**ште ïх, шоб ïх z летiли мотлохом в рiзнi сторони!";
"Це також на фронт? 🤣".
Відзначимо, раніше Хіменес-Браво заїхав у гості в Рівне і розповів про це: "Мені написав підписник, дізнався зі сторіс, що буду їхати зі Львову в Київ і сказав «приїдьте до нас, це буде для нас підтримкою». Неймовірно крута команда, як і уся Україна".
Нагадаємо, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, в кого така красуня.
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво з України звернувся до своєї мами в Колумбії.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" викликав захват зворушливим виступом.