Как пишет Politeka.net на своей странице в Instagram Хименес-Браво разместил свое архивное фото, сделанное во время отдыха в Камбодже. На фото бородатый Эктор в шлеме сидит за рулем "брутального" авто с открытым салоном.
В подписи к кадру Хименес-Браво пошутил про ленд-лиз. США теперь могут массово поставлять Киеву оружие, боеприпасы и военную технику и другие необходимые вещи, и Эктор решил, что автомобиль на фото также пригодился бы ВСУ.
"Ленд-лиз уже едет) Старое фото из Камбоджи", — написал ведущий "Мастер Шеф".
В комментариях подписчики поддержали украинских бойцов и заметили неожиданное сходство Эктора с президентом Украины:
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"К Москве все ближе": на россии начался крупный пожар, на всю округу пылает знаменитый ЦАГИ
Движется мощный ураган: в Днепре и области объявлено штормовое предупреждение
Неконтролируемый курс валют и новые правила снятия наличных: НБУ принял ряд кардинальных решений
Британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя: "Это означает, что россия..."
"Похож на Зеленского на этом фото";
"ребята, е**шьте их, шоб их z летели хламом в разные стороны!";
"Это тоже на фронт? 🤣".
Отметим, ранее Хименес-Браво заехал в гости в Ровно и рассказал об этом: "Мне написал подписчик, узнал из сторис, что буду ехать из Львова в Киев и сказал «приезжайте к нам, это будет для нас поддержкой». Невероятно крутая команда, как и вся Украина".
Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, у кого такая красавица.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из Украины обратился к своей маме в Колумбии.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вызвал восторг трогательным выступлением.