Как пишет Politeka.net на своей странице в Instagram Хименес-Браво разместил свое архивное фото, сделанное во время отдыха в Камбодже. На фото бородатый Эктор в шлеме сидит за рулем "брутального" авто с открытым салоном.

В подписи к кадру Хименес-Браво пошутил про ленд-лиз. США теперь могут массово поставлять Киеву оружие, боеприпасы и военную технику и другие необходимые вещи, и Эктор решил, что автомобиль на фото также пригодился бы ВСУ.

"Ленд-лиз уже едет) Старое фото из Камбоджи", — написал ведущий "Мастер Шеф".

В комментариях подписчики поддержали украинских бойцов и заметили неожиданное сходство Эктора с президентом Украины:

"Похож на Зеленского на этом фото";

"ребята, е**шьте их, шоб их z летели хламом в разные стороны!";

"Это тоже на фронт? 🤣".

Отметим, ранее Хименес-Браво заехал в гости в Ровно и рассказал об этом: "Мне написал подписчик, узнал из сторис, что буду ехать из Львова в Киев и сказал «приезжайте к нам, это будет для нас поддержкой». Невероятно крутая команда, как и вся Украина".



Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, у кого такая красавица.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из Украины обратился к своей маме в Колумбии.

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