Кілька публікацій на свої сторінці в Instagram режисер присвятив, аби розповісти про смерть своєї мами Антоніни.

"Мамуля пішла...Бадоєва Антоніна Іванівна. Для всіх близьких Тонечка. Я приймаю це і всім серцем, дякую за безмежне кохання, яке подарувала, якому навчила. Мамочка ти була сильна, смілива, віддана, вродлива і душею, і тілом жінка. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові. Як ти будила до школи. Як кликала їсти з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому. Як заспокоювала у хвилини моєї слабкості. Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках", — зворушливо написав Алан.

"Я дуже люблю тебе Мамочка ти подарувала стільки щастя та тепла. Я вірю, що твоя енергія вже в польоті і незабаром ти здобудеш нову можливість бути частиною живого. Прошу оберігай нас і приходь у важкі хвилини хоч дощем, хоч квіткою, що розпустилася під снігом. Я пам'ятатиму тебе завжди і дуже постараюся не підвести, ти в кожній моїй клітинці, з тобою назавжди йде дитинство. Дякую тобі за це життя", — поділився почуттями Бадоєв.

Українські зірки та просто шанувальники творчості Бадоєва висловлюють свої співчуття в коментарях. Режисера підтримали Ольга Сумська, солістка KAZKA Олександра Зарицька, Потап, Даша Астаф'єва, Соня Плакидюк, Джамала та багато інших знаменитостей.

Нагадаємо, Алан Бадоєв розповів, як Херсон демонструє неймовірну мужність.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська поїхала до Польщі та похвалилася, чим там займається.

Також Politeka писала, що Макс Барських розчулив виступом далеко від України, зворушливі кадри.