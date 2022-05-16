Український артист, який записався в резерв ЗСУ, пообіцяв дописати пісню після перемоги України у війні.

Як повідомляє Politeka.net, співак Макс Барських у рамках свого візиту до США взяв участь у міжнародній музичній конференції Billboard MusicCon, де закликав світову спільноту не звикати до війни в Україні. Наприкінці панелі співак виконав акустичну версію треку "Буде весна". Відео з виступом він виклав у Інстаграм.

Український артист, який записався в резерв ЗСУ, пообіцяв дописати пісню після перемоги України у війні.

"Де б я не виконував цю пісню, завжди поглинають спогади перших днів війни. Я пообіцяв собі, що завершу її після нашої перемоги в недалекому майбутньому", - написав Макс Барських у підписі до відео.

Українці зізналися в коментарях, що виконання артиста торкнулося їх до глибини душі.

"Разом до перемоги, а пісня до мурашок", "Все Буде Україна, ми обов'язково переможемо", "Стільки болю, але в той же час віри в цій пісні. Макс, як завжди до глибини душі", "Кожен раз коли чую цю пісню, сльози і мурашки по шкірі", - писали українці під постом Макса Барських.

Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Макс Барських пояснив, чому 9 травня в рф не День Перемоги.

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