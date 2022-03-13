Як пише Politeka.net, Алан Бадоев-успішний кліпмейкер і режисер з України, він відразу ж підтримав рідну країну, коли на неї напали війська РФ. Чоловік не мовчить і активно ділиться своєю думкою в Instagram.
"Неймовірну мужність демонструє Херсон! Ці люди такі сильні, в кожній людині ніби десять душ, стільки волі. Я безмежно пишаюся вами, низький уклін вам ❤ ️ 🇺 🇦 тільки так можна зламати дух ворога! Це дієвіше ніж зброя.
Українські люди мирно висловлюють свою волю, свою приналежність навіть тоді, коли на них розгорнуті танки і дула автоматів.
Це справжній сюрреалізм-бути на своїй землі, оточеними російськими "рятівниками", а за фактом окупантами, страшно уявити, як ці солдати проживуть своє життя, як будуть спати згадуючи вбитих людей. Сьогодні Херсон це натхнення і приклад!"- ділиться думками Бадоєв.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Четвертий раунд переговорів, у Зеленського повідомили, коли чекати та що змінилося: "Російська сторона вже…"
Стало відомо про серйозну проблему окупантів: не лише неправильно складені парашути
Андрій Данилко публічно поставив на місце нахабу: "Аріночка, краще б ваш тато..."
Найбагатша співачка України змінилася до невпізнання і здивувала заявою: "Мені потрібен..."
Раньше Алан Бадоєв закликав колег і артистів з РФ не мовчати про ситуацію, бути уважними у того, що відбувається.
"Мої друзі, колеги, Артисти, люди, яких поважаю я і які поважають мене... ті, хто живе в Росії, прийшов час сказати своє слово. Ви і є Росія і її вчинки. Це теж ви" - написав Бадоєв і звернув увагу на флешмоб, сенс якого висловитися проти агресії РФ на адресу Украни".
Нагадавши, Дружина "Холостяка" Добриніна чесно висловила, що думає про росіян: "не хочете приїхати до нас, на екскурсію?".
Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Добриніна розповіла про серйозну травму чоловіка: "добре, що знайшли де зашити!".
Також Politeka писала, що Дружина "Холостяка" Добриніна опинилася на межі істерики через подію в Маріуполі: "ридаю ридаю ридаю ридаю".