На своїй сторінці в Instagram 55-річна артистка розмістила фото- та відеозвіт з допрем’єрного показу фільму «Любов і блогери» у Варшаві.
"Нас чекають повні аншлаги і це не може не радувати нашу творчу команду разом з Євгеном Таллером, Вовою Остапчуком, Інною Приходько і моїми прекрасними колегами! !Адже 50% зборів піде на підтримку Україні і ЗСУ!", — похизувалася Ольга.
Актриса показала свій образ для походу в кінотеатр, кумедні кадри з фільму, а також частину своєї промови на презентації, у якій вона назвала Варшаву своєю другою батьківщиною.
Згадані в дописі колеги не пройшли повз та відзначилися в коментарях. Володимир Остапчук залишив під постом Сумської "🔥🔥🔥", а актриса та зірка "Скаженого весілля" Інна Приходько: "Це прекрасно".
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Шанувальники в коментарях також захопилися Сумською:
"Ольга, акуратно дуже гарний чоловік поруч з вами)";
"Олечка! Ви-Супер! Захоплююся Вами! Молодцем!";
"Оля Ви чудова! Сукня просто супер, Вам дуже личить!!!👏".
Нагадаємо, Ольга Сумська згадала, чим підкорювала чоловіків 26 років тому.
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