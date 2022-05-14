Відома українська актриса Ольга Сумська поїхала до Польщі, щоб представити комедію зі своєю участю.

На своїй сторінці в Instagram 55-річна артистка розмістила фото- та відеозвіт з допрем’єрного показу фільму «Любов і блогери» у Варшаві.

"Нас чекають повні аншлаги і це не може не радувати нашу творчу команду разом з Євгеном Таллером, Вовою Остапчуком, Інною Приходько і моїми прекрасними колегами! !Адже 50% зборів піде на підтримку Україні і ЗСУ!", — похизувалася Ольга.

Актриса показала свій образ для походу в кінотеатр, кумедні кадри з фільму, а також частину своєї промови на презентації, у якій вона назвала Варшаву своєю другою батьківщиною.

Згадані в дописі колеги не пройшли повз та відзначилися в коментарях. Володимир Остапчук залишив під постом Сумської "🔥🔥🔥", а актриса та зірка "Скаженого весілля" Інна Приходько: "Це прекрасно".

Шанувальники в коментарях також захопилися Сумською:

"Ольга, акуратно дуже гарний чоловік поруч з вами)";

"Олечка! Ви-Супер! Захоплююся Вами! Молодцем!";

"Оля Ви чудова! Сукня просто супер, Вам дуже личить!!!👏".

Нагадаємо, Ольга Сумська згадала, чим підкорювала чоловіків 26 років тому.

А ще Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко зустрілася з легендарною мамою вперше з початку війни, Сумська не стрималася.

Також Politeka писала, що 55-річна Ольга Сумська показала, як виглядала з Борисюком у день весілля.