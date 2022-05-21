Несколько публикаций на своей странице в Instagram режиссер посвятил, чтобы рассказать о смерти своей мамы Антонины.

"Мамуля ушла...Бадоева Антонина Ивановна. Для всех близких Тонечка. Я принимаю это и всем сердцем, благодарю за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка ты была сильная, смелая, преданная, красивая и душой, и телом женщина. Твой нежный голос сейчас звучит у меня в голове. Как ты будила до школы. Как звала есть из окна седьмого этажа, пытаясь с улицы заманить домой. Как успокаивала в минуты моей слабости. Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках", — трогательно написал Алан.

"Я очень люблю тебя Мамочка ты подарила столько счастья и тепла. Я верю, что твоя энергия уже в полете и вскоре ты обретешь новую возможность быть частью живого. Прошу оберегай нас и приходи в трудные минуты хоть дождем, хоть цветком распустившимся под снегом. Я буду помнить тебя всегда и очень постараюсь не подвести, ты в каждой моей клеточке, с тобой навсегда уходит детство. Спасибо тебе за эту жизнь", - поделился чувствами Бадоев.

Украинские звезды и просто поклонники творчества Бадоева выражают свои соболезнования в комментариях. Режиссера поддержали Ольга Сумская, солистка KAZKA Александра Зарицкая, Потап, Даша Астафьева, Соня Плакидюк, Джамала и многие другие знаменитости.

Напомним, Алан Бадоев рассказал, как Херсон демонстрирует невероятное мужество.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская поехала в Польшу и похвасталась, чем там занимается.

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