Як пише Politeka.net, популярна українська артистка поділилася гнівним постом у своєму Instagram.

Днями глава МЗС рф Лавров відзначився черговою заявою по темі України, гідною головного "дипломата" Росії.

"Україна нікому не потрібна. Україна - це витратний матеріал", - вимовляє Лавров на уривку відео, опублікованому Булітко.

За цією абсурдною заявою російського політика слідує велика добірка кадрів, на яких люди з усього світу всіляко демонструють повагу і підтримку України.

"Мерзотна тварюка, як можна було таке ляпати про велику країну? Правда завжди перемагає! Україна насамперед! Слава ЗСУ!", - відреагувала на слова Лаврова Булітко.

Її шанувальники також не змогли пройти повз.

"Витратний матеріал-це ти, старий х*р", " один вже таке ляпав ... тепер в землі. Ти, скотина, наступний!", "Саме це і відбувається з Донецькою та Луганською областями. Для Росії-це витратний матеріал, а для нас - це наша улюблена Україна", "це вони нікому не потрібні. Весь світ підтримує Україну! А вони будуть у великій дупі", "Україна це сила, А ви рашисти зло, яке будуть гнати звідусіль", - пишуть люди.

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