Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". А недавно артистка разошлась с Владимиром Дантесом, с которым была вместе более 10 лет. На дня Надя заинтриговала своим будущим дуэтом, ведь собралась записывать с кем-то совместную песню. А теперь Дорофеева поделилась кадрами, с кем работает над новой песней.

Как оказалось, Надя собралась писать песню вместе с Jerry Heil (Яной Шамаевой). На кадрах девушка сидела за пианино. Шамаева один раз стукнула по клавише, после чего видео закончилось.

"А теперь работаем на студии. Впереди целый день написання песен для Надя Дорофеева", - написала Яна, сделав репост видео с собой со сторис Нади.

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