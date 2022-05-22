Как пишет Politeka.net, популярная украинская артистка поделилась гневным постом в своем Инстаграм.

На днях глава МИД рф Лавров отметился очередным заявлением по теме Украины, достойным главного «дипломата» россии.

«Украина никому не нужна. Украина – это расходный материал», - произносит Лавров на отрывке видео, опубликованном Булитко.

За этим абсурдным заявлением российского политика следует большая подборка кадров, на которых люди со всего мира всячески демонстрируют уважение и поддержку Украины.

«Мерзотная тварюка, как можно было такое ляпать про великую страну? Правда всегда побеждает! Украина прежде всего! Слава ВСУ!», - отреагировала на слова Лаврова Булитко.

Ее поклонники также не смогли пройти мимо.

«Расходный материал – это ты, старый х*р», «Один уже такое ляпал…Теперь в земле. Ты, скотина, следующий!», «Именно это и происходит с Донецкой и Луганской областями. Для России - это расходный материал, а для нас - это наша любимая Украина», «Это они никому не нужны. Весь мир поддерживает Украину! А они будут в большой заднице», «Украина это сила, а вы рашисты зло, которое будут гнать отовсюду», - пишут люди.

Напомним, Надя Дорофеева показала, с кем готовит новые хиты.

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