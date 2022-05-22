Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - успешный американский бизнесмен родом из Львова. Предприниматель решил испытать судьбу и попробовать найти любовь на проекте "Холостяк". Известно, что Александр сделал свой выбор и вручил кольцо, но имя по сей день никто не раскрыл избранницы. А на новых сторис в Инстаграм Топольский показал, кто его радует по утрам.
"Утренняя чистка лица", - написал Топольский, показывая, как его облизывает собака.
"Сосед мой, соседка. Такое чудо привязано было само по себе. Все тебя бросили", - сказал Топольский.
Стоит отметить, что Александр Топольский, как и другие звезды украинского шоу-биза, поддерживает украинцев в борьбе за независимость. Знаменитость также поддерживает Украину информационно, освещая войну в своем блоге.
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