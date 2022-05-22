Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая победила на шоу "Маска" и была главной героиней шоу "Холостячка". Но построить отношения с победителем проекта Злате не удалось, ведь пара довольно быстро рассталась после финала. Но слухи о личной жизни певицы после этого не угасли. В фан-группе "Холостяка" появилось фото Огневич с судьей "Мастер Шеф" Эктором Хименес-Браво.

"Вместе?", - спросил админ.

"Пишите догадки, мы думаем что нет, но много думает что да", - было добавлено в публикации.

Фанаты сразу начали обсуждать слухи:

"Да ладно... Хотя все может быть", "Хотелось бы...", "Нет, просто друзья", "Она будет одна", "Точно нет, Златые нравятся молодые ребята с хорошим телосложением", "Нет, она любит помоложе".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" блеснул накачанными формами в зале

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "МастерШеф" показал, что не достанется россиянам

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, когда вернется в Киев



