Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська - відома українська співачка і кума Михайла Хоми. Зірка також веде ранкове шоу на музичному каналі з Віталієм Козловським. У Ольги є син Нестор, якому зараз 7 років. Зірка не говорить, хто батько дитини, хоча в мережі подейкують про роман з Михайлом Хомою. Не забуває Цибульська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу співачка показала, як 7-річний син допомагає їй готувати салат.

"Доброго ранку", - були підписані кадри.

"Доброго ранку, а я сьогодні готую салат. Нарізаю огірки, тільки що нарізали капусту. Мама взяла петрушку, часник, цибулю, а я ріжу огірки", - сказав Нестор на камеру.

Варто відзначити, що не так давно Цибульська посіла друге місце на шоу "Маска", де була в образі "скандалу". Співачка так добре сховалася, що навіть Михайло, який був серед детективів, її не впізнав.

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