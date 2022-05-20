Кума Дзидзьо Оля Цибульская рассказала трогательный стих, на который ее вдохновила одна девушка.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне за независимость. Оля освещает войну в своем блоге на страничке в Инстаграм, а в этот раз решила поделиться кадрами, на которых прочитала трогательный стих.

"Написала стихотворение.

Он пришел внезапно после вчерашнего знакомства с одной девушкой.

Она ждет мужчину с войны. Он на передовой. Говорит: живу только когда после горячих точек слышу его голос. Или когда знаю, что он в тылу несколько суток. Больше ничего не дает сил».

И песню твою «Проходит день» слушаю. Поначалу не могла. Выключала на первых строчках, потому что начинала плакать. Теперь от нее немного легче.

Мне так запала в сердце эта девушка. Благодарю тебя за твою силу. Ты дождешься. Мы все дождемся", - написала Ольга.

Напомним, Цибульская появилась в национальном наряде на улицах украинского города

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