Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне за независимость. Оля освещает войну в своем блоге на страничке в Инстаграм, а в этот раз решила поделиться кадрами, на которых прочитала трогательный стих.
"Написала стихотворение.
Он пришел внезапно после вчерашнего знакомства с одной девушкой.
Она ждет мужчину с войны. Он на передовой. Говорит: живу только когда после горячих точек слышу его голос. Или когда знаю, что он в тылу несколько суток. Больше ничего не дает сил».
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И песню твою «Проходит день» слушаю. Поначалу не могла. Выключала на первых строчках, потому что начинала плакать. Теперь от нее немного легче.
Мне так запала в сердце эта девушка. Благодарю тебя за твою силу. Ты дождешься. Мы все дождемся", - написала Ольга.
Напомним, Цибульская появилась в национальном наряде на улицах украинского города
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