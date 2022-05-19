Оля Цибульская призналась, что война, из-за которой она бросила дом, научила ее многому.

Как сообщает Politeka.net, 36-летняя украинская певица Оля Цибульская сразу после вторжения российских войск на территорию Украины отправилась с семьей в западную часть страны — во Львов. На своей странице в Инстаграм она поделилась деталями и рассказала, чему ее научила война.

Оля Цибульская рассказала, что вся ее жизнь уместилась в один чемодан. Складывала туда вещи певица очень быстро - справилась буквально за 10 минут. Эти 10 минут были на все сборы, пока они убегали с мужем и сыном из дома, прихватив с собой еду и документы.

Война научила ее многому. Как призналась Оля Цибульская, война научила быстро прощаться со всем, что любишь, ведь на это нет времени. Научила, что счастье - это быть рядом с теми кого любишь. Иметь возможность услышать, увидеть родных, хотя бы по видео связи

Кроме того война научила певицу чувствовать уют и дом там, где ты есть прямо сейчас. Даже если за сотни километров от родного дома.

К своему посту Оля Цибульская прикрепила забавный снимок с сыном Нестором. Они разместились на огромной кровати. Мальчик лежит на ней, тыча маленькими ножками в лицо маме.

Напомним, что Цибульская показала, как президент в розовой панаме "предсказал" победу Kalush Orchestra.

Как сообщала Politeka, Цибульская пристыдила украинское жюри на Евровидении за скандальное голосование.

Также Politeka писала, что Цибульская с сыном очаровали необычными забавами в лесу.