Как сообщает Politeka.net, 36-летняя украинская певица Оля Цибульская сразу после вторжения российских войск на территорию Украины отправилась с семьей в западную часть страны — во Львов. На своей странице в Инстаграм она поделилась деталями и рассказала, чему ее научила война.
Оля Цибульская рассказала, что вся ее жизнь уместилась в один чемодан. Складывала туда вещи певица очень быстро - справилась буквально за 10 минут. Эти 10 минут были на все сборы, пока они убегали с мужем и сыном из дома, прихватив с собой еду и документы.
Война научила ее многому. Как призналась Оля Цибульская, война научила быстро прощаться со всем, что любишь, ведь на это нет времени. Научила, что счастье - это быть рядом с теми кого любишь. Иметь возможность услышать, увидеть родных, хотя бы по видео связи
Кроме того война научила певицу чувствовать уют и дом там, где ты есть прямо сейчас. Даже если за сотни километров от родного дома.
К своему посту Оля Цибульская прикрепила забавный снимок с сыном Нестором. Они разместились на огромной кровати. Мальчик лежит на ней, тыча маленькими ножками в лицо маме.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Госрегулирование цен на топливо приостановлено: украинцам показали новую стоимость
ВСУ уничтожили командный пункт с российскими офицерами: у врага большие потери
"Он должен за это сесть в тюрьму": Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту
Российских флот понес еще одну потерю: что случилось с ракетным кораблем
Напомним, что Цибульская показала, как президент в розовой панаме "предсказал" победу Kalush Orchestra.
Как сообщала Politeka, Цибульская пристыдила украинское жюри на Евровидении за скандальное голосование.
Также Politeka писала, что Цибульская с сыном очаровали необычными забавами в лесу.