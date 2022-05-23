Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская - известная украинская певица и кума Михаила Хомы. Звезда также ведет утреннее шоу на музыкальном канале с Виталием Козловским. У Ольги есть сын Нестор, которому сейчас 7 лет. Звезда не говорит, кто отец ребенка, хотя в сети поговаривают о романе с Михаилом Хомой. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз певица показала, как 7-летний сын помогает ей готовить салат.

"Доброе утро", - были подписаны кадры.

"Доброе утро, а я сегодня готовлю салат. Нарезаю огурцы, только что нарезали капусту. Мама взяла петрушку, чеснок, лук, а я режу огурцы", - сказал Нестор на камеру.

Стоит отметить, что не так давно Цибульская заняла второе место на шоу "Маска", где была в образе "Скандала". Певица так хорошо спряталась, что даже Михаил, который был среди детективов, ее не узнал.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская впечатлила пронзительными стихотворными строками

А еще Politeka писала, что Цибульская появилась в национальном наряде на улицах украинского города

Также Politeka сообщала, что Цибульская подурачилась с сыном и раскрыла, чему научилась после бегства из дома



