Нестор и Оля Цибульская решили последовать советам и отправились вместе на прогулку по лесу.

Как сообщает Politeka.net, из-за вторжения рф в Украину гастрольный график певицы отодвинут до лучших времен, но Оля Цибульская не унывает.

Она много времени проводит со своим сыном Нестором и находит маленькие радости даже в смутное время. Новыми кадрами в компании мальчика она поделилась в Сториз Инстаграм.

Кельтские жрецы, верили в целительную силу деревьев. Они проводили обряды у священного дуба, просили у него подарить им силу. Даосские мудрецы советовали медитировать в лесу. Они считали, что деревья дают силу и забирают отрицательную энергию.

Нестор и Оля Цибульская решили последовать советам и отправились вместе на прогулку по лесу, чтобы поднять настроение. Мальчик с мамой нашли в лесу большое старое дерево и обняли его с двух сторон, чтобы оно подарило им свою силу.

"Мы решили набраться сил и обнять дерево. И вы попробуйте. Это так круто", - призвала украинцев Оля Цибульская.

Напомним, что Цибульская показала, как президент в розовой панаме "предсказал" победу Kalush Orchestra.

Как сообщала Politeka, Цибульская пристыдила украинское жюри на Евровидении за скандальное голосование.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская поделилась секретом, как ей можно понравиться.