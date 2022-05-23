Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Андрій Бєдняков розповів у програмі "Денисов Time. Війна", що його буквально атакували в мережі. Йому пишуть російські громадяни в особистих повідомленнях, проклинають і бажають "здохнути".
Шоумена, який прославився завдяки проекту "Орел і Решка", звинувачують у тому, що він раніше заробляв гроші в рф, а тепер нібито "перевзувся".
""Ти забув, з чиєї ложки жер", - обожнюю, коли таке пишуть. Ось, умовно, якщо тобі начальник платить гроші, а потім приходить в твою квартиру, знищує твою меблі і б'є твоїх дітей, ти повинен стояти в кутку і думати: "Він платить мені гроші, тому я буду мовчати". Якщо люди цього не розуміють, я не знаю, про що можна говорити", - поділитися Андрій Бєдняков.
Як визнав телеведучий Андрій Бєдняков, є певна кількість тих людей, хто співчуває і просить прощення за ті жахи, які творить рф в Україні. Серед них чимало і тих, хто шокований всім, що відбувається.
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Нагадаємо, що Бєдняков назвав три причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.
Як повідомляла Politeka, у родині ведучого "Орел і Решка" Біднякова трапилася трагедія.
Також Politeka писала, що ведучого "Орла і Решка" захейтили росіяни, Бєдняков дав жорстку відповідь.