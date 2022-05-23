Как сообщает Politeka.net, телеведущий Андрей Бедняков рассказал в программе "Денисов Time. Война", что его буквально атаковали в сети. Ему пишут российские граждане в личных сообщениях, проклинают и желают "сдохнуть".
Шоумена, который прославился благодаря проекту "Орел и Решка", обвиняют в том, что он ранее зарабатывал деньги в рф, а теперь якобы "переобулся".
""Ты забыл, с чьей ложки жрал", – обожаю, когда такое пишут. Вот, условно, если тебе начальник платит деньги, а потом приходит в твою квартиру, уничтожает твою мебель и бьет твоих детей, ты должен стоять в углу и думать: "Он платит мне деньги, поэтому я буду молчать". Если люди этого не понимают, я не знаю, о чем можно говорить", - поделился Андрей Бедняков.
Как признал телеведущий Андрей Бедняков, есть определенное колличество тех людей, кто сочувствует и просит прощение за те ужасы, которые творит рф в Украине. Среди них немало и тех, кто шокирован всем происходящим.
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Напомним, Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.
Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.
Также Politeka писала, ведущего "Орла и Решка" захейтили россияне, Бедняков дал жесткий ответ.