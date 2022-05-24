Виконавець показав свою команду, з якою придбав автомобіль для ЗСУ після двох концертів у Німеччині.

Популярний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який нещодавно прокоментував скандальні висловлювання співачки Ірини Федишин про ЛГБТ-спільноту, показав в Instagram кадри з автомобілем, який разом зі своєю командою купив для ЗСУ.

Як виявилося, Кості вистачило двох концертів у Німеччині, щоб зібрати кошти на покупку автомобіля. За словами артиста, вже днями позашляховик відправиться до Львова, а звідти поїде на передову до військових.

"Спасибі, Німеччина, за підтримку України! Українці, нашими спільними зусиллями, всього за два шоу в Німеччині ми зібрали гроші на машину для ЗСУ. Вже 26 травня машина прибуде до Львова і звідти відправиться на передову нашим бійцям! Разом до перемоги! Кожен на своєму фронті! Окрема подяка Міністерству культури та інформаційної політики України та Держприкордонслужбі України! Це велика честь продовжити свою музичну справу і бути корисним своїй державі!",- підписав фото Melovin.

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