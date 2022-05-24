Популярный украинский комик, ведущий и сценарист Александр Эллерт, который был победителем первого сезона шоу "Холостячка", выразил свое возмущение. На своей странице в Instagram артист опубликовал карту Украины с указанием того, как выросли цены на аренду жилья во время войны. По словам Саши, некоторые люди решили нажиться на беде своих сограждан.

Также Эллерт рассказал, как он, уроженец Донецкой области, в 2014 году столкнулся с тем, что никто не хотел сдавать ему квартиру в Киеве.

"Я украинец, вырос в Донецкой области в русскоязычной семье. И всю свою жизнь я обожал родные края и просторы. Но пост чуть не об этом… А о том, как в 14 году мне пришлось уехать оттуда, и о том как было тяжело найти жильё, только потому что у меня была донецкая прописка. Всех, у кого была такая прописка – ждал квест.

А сейчас в 2022 я наблюдаю ужаснейшую параллель. Война, страшная, геноцид. Люди бегут на западную Украину, где на 200% подняли аренду жилья свои же… своим же… на аренду жилья тем, кто потерял все… С*ка! На 200%… высокомаржинально. Мораль сей басни такова: мы победим, если каждый сумеет разглядеть в себе человека, а не пид*раса!", - написал Эллерт.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к оккупантам, взяв в руки оружие: "Если вы сунетесь сюда...".

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