Звезды пока не раскрывают, кто третьим присоединился к ним.

Участник группы Mozgi, экс-солист "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) и певица Мишель Андраде заинтриговали новой совместной работой. Это будет трио, но кто третий к ним присоединится — звезды пока не раскрывают. Премьера ожидается в июне. На своих страницах в Instagram Позитив и Мишель почти одновременно разместили посты-анонсы новой песни.

"Наконец-то готова делиться с вами творчеством! Кто ждал наш фит с Позитивом? Скоро поделимся новой работой. И нас будет трое!", — сообщила Андраде.

"Ждали наш фит с Мишель Андраде? Ловите трио! Как думаете, кто присоединится к нам?", - держит интригу Завгородний.

В комментариях поклонники пытаются отгадать, кто же все-таки будет третьим. Среди вариантов: Надя Дорофеева, Потап, Настя Каменских, Монатик, Alyona Alyona, Никита Ломакин, Иван Дорн. Также подписчики выражают надежду, что новая песня будет на украинском языке.

Напомним, что Алексей Завгородний в 2021 году развелся со стилисткой Анной Завгородней, лучшей подругой Насти Каменских. В браке они были с 2013 года.

Позитиву давно пытаются приписать роман с Андраде. Вместе они не записали трек "100 тысяч минут", а также стали ведущими одного из выпусков "Орла и решки".

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" сообщил о трагедии с известным актером.

А еще Politeka писала, что Андрийчук призналась, почему они с Позитивом не общаются после развода.

Также Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде показала, как помогает украинцам, находясь в Португалии.