Правда, цей вид одягу несе в собі загрозу - якщо штани підібрати неправильно, вони можуть візуально вкоротити ноги.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча і актриса Лілія Ребрик виклала в мережу новий образ, який підкреслив її вміння одягатися. Артистка виклала цілу серію фото з різних ракурсів.

Лілія Ребрик зробила кілька сонячних кадрів на вуличках українського міста і поділилася своїм образом в патріотичним тонах. Так, ведуча вибрала наряд в ніжному блакитному кольорі з жовтими вставками: топ з рукавами, широких штанях-палаццо з високою талією і білих кросівках. Ще один акцент лука Лілії Ребрик, який буквально кричить: "на стилі" – ніжний макіяж в нюдових відтінках.

Варто відзначити, що штани-палаццо в цьому сезоні полюбили фешн-блогери, стилісти, інфлюенсери і взагалі всі, хто звик бути в тренді. Правда, цей вид одягу несе в собі загрозу - якщо штани підібрати неправильно, вони можуть візуально вкоротити ноги.

Нагадаємо, Ребрик зачарувала весняним луком на зйомках у Чернівцях.

Як повідомляла Politeka, Ребрик підбадьорила українців, поділившись своїм рецептом від тривожності.

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