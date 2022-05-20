Задоволена Лілія Ребрик позувала на майданчику, з якого відкривався чудовий вид на центр міста.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча і актриса Лілія Ребрик повернулася до роботи далеко від студії і поїхала на зйомки ранкового ефіру, чому вона дуже рада. Для цього вона з'їздила до Чернівців і вела звідти ефір. Кадрами Лілія поділилася в Сторіз Instagram.

Зараз зірка з радістю приміряє для ефірів стильні та ефектні весняні образи.

Для ранкового ефіру в Чернівцях Лілія Ребрик обрала брючний костюм ніжного бежевого кольору, який доповнила білою футболкою і такого ж кольору кедами на низькій платформі. Волосся вона поклала в свої фірмові локони, а також зробила макіяж в нюдових відтінках. Її образ практичний і спокусливий той, що передає чуттєву ніжність.

Задоволена Лілія Ребрик позувала на майданчику, з якого відкривався чудовий вид на центр міста. Телеведуча підставила обличчя під промінчики сонця і мило посміхалася. На інших кадрах вона розвела руки в сторони і немов тягнулася до неба.

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