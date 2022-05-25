Варто нагадати, що почесну зірку для Ані Лорак на Театральній площі відкрили 5 жовтня 2008 року.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча і актриса Лілія Ребрик побувала у Чернівцях, де вела ефір "Ранок з Україною". Їй вдалося побувати на місцевій Алеї Зірок на Театральній площі. Телеведуча показала у своїх Сторіз, що залишилося від зірки співачки-запроданки Ані Лорак.

"Зараз я перебуваю на Алеї зірок у Чернівцях. Пам'ятаєте, колись тут була зірка зрадниці Ані Лорак. І ось замість цього... те, що залишилося від зірки", - розповіла Лілія Ребрик і навела камеру на об'єкт.

Іменна зірка співачки пішла слідом за російським кораблем. Зараз на місці пам'ятного знаку лежить металевий диск, який прикриває дірку в асфальті.

Причиною демонтації іменної зірки стало те, що Ані Лорак наполегливо замовчує участь росії в кривавій бійні і продовжує зберігати мовчання в соцмережах і в публічному просторі про війну, розв'язану рашистами.

Варто нагадати, що почесну зірку для Ані Лорак на Театральній площі відкрили 5 жовтня 2008 року. Сама співачка родом з міста Кіцмань Чернівецької області.

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