Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик, яка залишилася в Україні і продовжує працювати на телебаченні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Однак, цього разу її пост був зі словами обурення.

На своїй сторінці Лілія опублікувала красиве фото, на якому стоїть спиною до камери, а в підписі до нього написала пост-Послання до деяких коментаторів. Так, за словами телезірки, у неї в коментарях виявляють свою позицію деякі люди, які не підтримують Україну. Таким коментаторам телеведуча порадила відписатися від її сторінки в Instagram.

"Дорогі мої! У цей недільний день я уклінно прошу: всі, хто проти України, хто за росію, для кого путін – ок, хто називає війну спецоперацією або ті, хто її підтримує, - будь ласка, відпишіться. Вам тут не місце. Тому що іноді як зайду в коменти, то шокуюся. "Золотої серединки" немає: йде війна, негласно оголошена росією, кремлівський диктатор намагається задовольнити свої апетити, хоча вже зрозумів, що ми йому – не по зубах. Вбивають наших людей, наших військових, дітей. І всім зрозуміло, хто винен. І крапка. А якщо незрозуміло, то відписуйтеся, будь ласка. Тут вам не місце нелюбові до України та її народу", - написала Ребрик.

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