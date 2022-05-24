Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - успішна актриса театру і кіно, а також українська телеведуча. Зірка має звання Майстер спорту з художньої гімнастики. Не забуває Ребрик і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Лілія поділилася світлим знімком, розповівши про три місяці війни.

"90 днів війни. Три місяці як один довгий день. 24 лютого ніяк не завершиться, хоча вже розтанув сніг, увірвалася весна, тюльпани, конвалії і навіть півонії вже відцвіли. Але якщо ми живі-треба жити! Війна змінила всіх нас, поранила наші душі, розірвала мрії, розірвала сім'ї, друзів, коханих, але кожен новий прожитий день – це все-таки таке щастя! Спасибі за нього, відчувайте його, запам'ятовуйте, наповнюйте. Не судіть тих, хто посміхається, жартує, хто випив каву з подругою, хто сходив на манікюр або побалував себе новою футболкою/сукнею/тістечком. Це те – що було буденністю в мирний час і те, що трохи дає сил, щоб не зійти з розуму, зараз, у війну. Погодьтеся, наші воїни найбільше потребують зараз надійного, міцного і сильного тилу! Тримаємося! Живемо!",- написала Ребрик.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Хочеться вас обійняти. Все Буде Добре! Україна переможе, ми все це знаємо і віримо. Все буде Україна", " тримаємося! Все буде Україна", "Лиличка, ви як завжди влучно кожне слово в серці", " в якійсь із книг прочитала, що жінкам просто необхідно балувати себе солодощами! Бо мозок жінки вміщує багато думок одночасно! А для цього потрібно більше енергії)) мені здалося дуже логічним. Тепер солодощі завжди вдома є))".

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