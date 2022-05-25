Співачка показала кадри з Нью-Йорка і розповіла, як її накрили емоції через три місяці війни.

Популярна українська співачка Джамала, яка зараз активно гастролює за кордоном, збираючи кошти на благодійних концертах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі кадри з Нью-Йорка, а також розповіла, як її накрили емоції відчаю через три місяці війни в Україні.

"Непросто описати свій стан в ці два дні, але спробую підібрати слова. У Нью-Йорку брала участь в Global Citizen Now: виступ і відкрите інтерв'ю. Фіналом став захід в Carnegie Hall. Кращі музиканти в Нью-Йорку зібралися, щоб зібрати кошти на медичні потреби України. І саме під час цієї поїздки мене сильно накрило. Було важко. Вперше за 3 місяці війни здобув відчай. Сама собі не хотіла в цьому зізнаватися, але є як є. Всі 90 днів нас постійно качає з боку в бік емоційно", - розповіла Джамала.

Вона зізналася, що саме вечір в Carnegie Hall врятував її від прірви зневіри. Там вона побачила, як кращі творчі люд світу об'єднуються для допомоги Україні.

"Іцхак Перлман божественно грав на скрипці, а ведучий Річард Гір постійно говорив про єднання і підтримку. Тоді у мене постійно мурахи йшли шкірою - від вдячності. 90 днів найкрутіші люди світу борються з нами проти зла. Безсумнівно, у зла просто немає шансів", - написала артистка.

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