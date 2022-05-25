Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк поїхав воювати на схід України, де зараз йдуть найжоростокіші бої.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Кошмарченко.

"Зустрів у Києві Андрія Хливнюка, постояли, поговорили, він беззлобно поскаржився, що не зміг купити в магазині поруч безалкогольного пива. Попрощалися — і він повернувся в гумштаб, звідки вийшов.

А я в той же момент зрозумів: моя головна місія на цій війні — негайно знайти Андрію безалкогольне пиво. Оббігав магазини навколо, знайшов, накупив, пишу йому, щоб вийшов і забрав. А він такий скромно: “Дякую, вип’ємо, коли повернуся зі Сходу”, – написав журналіст.

Додамо, що із початку повномасштабного вторгнення росії до України Андрій Хливнюк пішов до лав тероборони Києва. У березні, допомогаючи патрульній поліції, він отримав поранення.

Крім того Хливнюк дав нове життя гімну січових стрільців «Ой, у лузі червона калина», який зараз співають у багатьох куточках світу.

Новина про відїзд відомого співака на Схід приголомшила українців. В мережі люди просять Бога зберегти життя Андрію та усім українцям.

«Господи Боже, бережи Андрія і наших всіх захисників і Український народ», «Бережи Боже Андрія та всіх українців!», «Андрій - повертайся з Перемогою України якнайшвидше», «Боже помагай. Молимося за усіх наших захисників, за звільнення рідної землі», «Нехай Боженька береже його і всих наших янголів».

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