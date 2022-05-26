Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала зараз гастролює світом, щоб зібрати кошти на ЗСУ і розповісти людям правду про війну. Крім того, вона активно ділиться наболілим в своїх Сторіз і постах на сторінці Instagram.
В новому пості співачка нагадала, що щодня в наші міста продовжують летіти ракети: їх запустили за 3 місяці понад 2275. Авіаудари завдали понад 3000. Харків, Маріуполь, Одеса, Чернігів, Львів, Київ та інші міста — "привітання" від сусіда дісталися майже кожного міста. Передбачити, куди прилетить завтра неможливо.
Джамала зізналася, що в безпеці себе не відчуває навіть перебуваючи поза Україною.
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"Знаєте, мене постійно запитують про безпеку в інтерв'ю. Так от навіть поза Україною, поки тоталітарна росія продовжує вторгнення на територію суверенної держави в центрі Європи, про яку взагалі безпеку ми можемо говорити?", - відзначила Джамала.
До свого посту вона додала фото з українських міст, які руйнують обстрілами російські окупанти.
Нагадаємо, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.
Як писала Politeka, Джамала розповіла, як її "накрило" посеред Нью-Йорка.
Також Politeka писала, що Джамала засвітилася в гримерці в недбалому образі, чесне фото.