Українська співачка Джамала розповіла про те, що її турбує.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала зараз гастролює світом, щоб зібрати кошти на ЗСУ і розповісти людям правду про війну. Крім того, вона активно ділиться наболілим в своїх Сторіз і постах на сторінці Instagram.

В новому пості співачка нагадала, що щодня в наші міста продовжують летіти ракети: їх запустили за 3 місяці понад 2275. Авіаудари завдали понад 3000. Харків, Маріуполь, Одеса, Чернігів, Львів, Київ та інші міста — "привітання" від сусіда дісталися майже кожного міста. Передбачити, куди прилетить завтра неможливо.

Джамала зізналася, що в безпеці себе не відчуває навіть перебуваючи поза Україною.

"Знаєте, мене постійно запитують про безпеку в інтерв'ю. Так от навіть поза Україною, поки тоталітарна росія продовжує вторгнення на територію суверенної держави в центрі Європи, про яку взагалі безпеку ми можемо говорити?", - відзначила Джамала.

До свого посту вона додала фото з українських міст, які руйнують обстрілами російські окупанти.

Нагадаємо, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.

Як писала Politeka, Джамала розповіла, як її "накрило" посеред Нью-Йорка.

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