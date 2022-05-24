Показати чесне фото без макіяжу і ретуші в сучасному світі зважиться не кожна зірка.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала зараз гастролює світом, щоб зібрати кошти на ЗСУ і розповісти людям правду про війну. Кілька годин тому вона опублікувала кілька знімків з гримерки в Нью-Йорку.

Джамала позувала на камеру в зручному повсякденному одязі - спортивних штанях і чорній оверсайз футболці з принтом. Волосся співачка заплела в кіски, а на обличчі у неї немає ні краплі макіяжу. В руках у співачки букет квітів, який їй піднесли в гримерку.

На другому знімку можна детальніше розглянути макіяж Джамали, який їй зробили перед виступом. Він зроблений в природних тонах з акцентом на виразні очі, на губах – нюдова помада. Волосся рівно і акуратно укладені, локони блищать.

Нагадаємо, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.

Як писала Politeka, Джамала показала, як виглядає майже дворічний син, відео.

Також Politeka писала, що Джамала прийшла на ефір американського телеканалу в синьо-жовтому вбранні.