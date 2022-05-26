Співачка, яка зараз гастролює по світу, щоб давати благодійні концерти і відкривати правду про війну в Україні, зізналася, що не знає, коли побачить всю сім'ю.

Українська співачка Тіна Кароль знаходиться в Європі, де дає благодійні концерти на підтримку України. Вона встигла дати інтерв'ю французькому виданню Le Figaro і розповіла, що її батько Григорій Ліберман вирішив піти воювати.

За словами артистки, вона прийняла його вибір, проте важко це переживає.

"Мій батько в 67 років міг би покинути країну, але залишився, щоб захищати Україну. Він вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було нелегко", - поділилася Тіна Кароль.

Співачка, яка зараз гастролює по світу, щоб давати благодійні концерти і відкривати правду про війну в Україні, зізналася, що не знає, коли побачить тата і всю сім'ю.

"Там живе моя сім'я і вся моя творча команда. Вони чекають мене. Звичайно, я не знаю, коли зможу їх відвідати. Що вони відчувають? Гнів і страх. Але вони продовжують жити, незважаючи ні на що", – розповівши Тіна Кароль.

Нагадаємо, Кароль у вишиванці підкорила зворушливими кадрами з Харківським "світським левом".

Як повідомляла Politeka, Кароль після концерту виплеснула все наболіле на фанатів.

Також Politeka писала, що Кароль розповіла, яке майбутнє чекає країну і українців.