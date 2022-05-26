Украинская певица Тина Кароль находится в Европе, где дает благотворительные концерты в поддержку Украины. Она успела дать интервью французскому изданию Le Figaro и рассказала, что ее отец Григорий Либерман решил пойти воевать.
По словам артистки, она приняла его выбор, однако тяжело это переживает.
"Мой отец в 67 лет мог бы покинуть страну, но остался, чтобы защищать Украину. Он вступил в ряды добровольцев территориальной обороны. Это его решение. Принять это было нелегко", – поделилась Тина Кароль.
Певица, которая сейчас гастролирует по миру, чтобы давать благотворительные концерты и открывать правду о войне в Украине, призналась, что не знает, когда увидит папу и всю семью.
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"Там живет моя семья и вся моя творческая команда. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда смогу их посетить. Что они чувствуют? Гнев и страх. Но они продолжают жить, несмотря ни на что", – рассказала Тина Кароль.
Напомним, Кароль в вышиванке покорила умилительными кадрами с Харьковским "светским львом".
Как сообщала Politeka, Кароль после концерта выплеснула все наболевшее на фанатов.
Также Politeka писала, что Кароль рассказала, какое будущее ждет страну и украинцев.