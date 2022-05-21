Як пише Politeka.net, Тіна Кароль зараз активно подорожує світом, розповідає про агресію рф, яка напала на нашу країну, а також виступає з благодійними концертами. Артистка також підтримує біженців і висвітлює ситуацію в Instagram.

«Ми відбудуємо нашу країну! Вона стане диво-Країна, я впевнена в цьому, економічно розквітне, кожен українець готовий і день, і ніч працювати на відновлення держави. Впевнена, що паспорт буде бажати кожна людина в світі. Ми будемо запрошувати кожну добру людину в свій будинок, щоб ви дивувалися диву нації, яка сьогодні захищає Європу і весь світ. Слава Україні, Героям Слава!» - розповівши Кароль в Інтерв'ю.

У мережі відразу підтримали:

«Молодець. Слава Україні. Героям слава.❤️🔥; 👏👏brava bravissima!; Slava Ukraine ️ ️ Glory Ukraine️️; Слава Україні. Героям слава. 🇺 🇦 🇺 🇦 🇺 🇦 ; Така смішна.😂За паспорт взагалі атас🤣; молодець Тіна, спасибі ❤️💙 💛; наша країна буде ще набагато краще, все відбудуємо🇺 🇦 💙 🇺 🇦».

Також в рамках спеціального туру Кароль полетіла до Японії, де провела кілька важливих зустрічей.

Лаконічний і дещо грайливий образ "української Брітні Спірс", як Кароль прозвали самі японці, чимало вразив фотографів перед інтерв'ю. Світлі тони, звичний макіяж і вдало підібраний дизайн добре виглядали на співачці.

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