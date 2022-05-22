Артистка показує себе на концертах в образах з "минулого" життя.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль зараз активно їздить по світу, в найближчі дні у неї запланований ряд спеціальних концертів і зустрічей. Також встигає Кароль давати інтерв'ю і розповідати про ситуацію в країні.

"Війна-це не блокбастер, це зухвале свавілля, метою якого є знищення нації. Але завдяки мужності українського народу, потужної української армії, підтримці всього світу в цілому і кожної людини окремо-Україна переможе і стане найпотужнішою країною Європи", - висловилася Кароль.

Вона також активно показує, які зали збирає під час своїх поїздок. Для своїх концертів Кароль не скупиться і на вбрання, показуючи звичні образи з «минулого» життя.

Раніше в рамках спеціального туру Кароль полетіла до Японії, де провела кілька важливих зустрічей, а 19 травня, в День вишиванки, Тіна Кароль відвідала Каннський кінофестиваль.

Артистка з'явилася на публіці в розкішній вишитій сукні від українського бренду Foberini, який спеціалізується на дизайнерському вишитому національному одязі. На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила фотозвіт з події.

Також, Кароль в коротенькій спідниці не стала приховувати фігуру на інтерв'ю:"нехай Японія милується і заздрять нашим".

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